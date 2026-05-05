أخبار اليمن : الجرذان تفاقم الأمراض الجلدية في غزة

الجرذان تفاقم الأمراض الجلدية في غزةحذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، من تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة، جراء تزايد حالات الالتهابات الجلدية نتيجة انتشار الجرذان، وسط نقص حاد في الأدوية ومنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات.

وقالت الوكالة الأممية في بيان نشرته على منصة "إكس"، إنّ "الفلسطينيين في غزة يعانون بشكل متزايد من التهابات جلدية ناتجة عن انتشار الجرذان.. والفئران والقمل والبراغيث والعث".

وأوضحت أنّ فرقها الصحية تُعالج نحو 40% من الحالات التي تُقدر بالآلاف، مشيرةً إلى أنّ هذه الأمراض يمكن علاجها بسهولة وبأدوية بسيطة في الظروف الطبيعية، إلا أن نقص الأدوية يحول دون ذلك.

كما شدّدت الأونروا على أن القطاع يشهد نقصًا حادًا في الأدوية، ما يحرم أعدادًا كبيرة من المرضى، خصوصًا الأطفال، من تلقي العلاج اللازم، داعيةً إلى السماح بإدخال المساعدات على نطاق واسع إلى غزة، ومحذرةً من أن استمرار القيود قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الصحية والإنسانية.

يشار إلى أنه في نهاية أبريل الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 17 ألف إصابة في قطاع غزة بسبب القوارض والطفيليات الخارجية منذ بداية العام الجاري.