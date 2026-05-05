تبدأ 16 مايو إلي 11 يونيو .. محافظ القاهرة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 09:30 مساءً - ​اعتمد دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى 2025 - 2026، حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من 16 مايو إلي 11 يونيو 2026.

​وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

​مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية والتقييم النهائي

​وأشارت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي سيؤدون الامتحانات في الفترة من السبت 16 مايو إلى الاثنين 18 مايو، والصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله في الفترة من السبت 16 مايو حتى الاربعاء 20 مايو، كما سيتم التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي اعتبارا من يوم الاثنين 11 مايو حتى الأربعاء 13 مايو.

​جداول امتحانات المرحلة الإعدادية والثانوية

​أوضحت مدير المديرية، أن طلبة وطالبات الصف الأول والثاني الثانوي وما يعادلها سيؤدون الامتحانات في الفترة من السبت 16 مايو إلى الأحد 24 مايو، وبالنسبة للنقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من السبت 16 مايو حتى الأربعاء 20 مايو، والنقل الإعدادي المهنى من السبت 16 مايو حتى الخميس 21 مايو، أما امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) فستبدأ من الخميس 4 يونيه حتى الخميس 11 يونيو.

​التعليم الفني والمواد خارج المجموع

​أضافت أن امتحانات النقل للتعليم الفني ستبدأ من السبت 2 مايو حتى الخميس 14 مايو، ويتم امتحان المواد التى لا تضاف إلى المجموع لصفوف النقل من يوم الاثنين 11 مايو حتى الأربعاء 13 مايو، كما سيتم امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 1، 2 يونيو، والمجالات العملية للإعدادية المهنية من يوم الاثنين 1 يونيو إلى يوم الأربعاء 3 يونيو.

​الأنشطة التربوية وفترة التوقف

​يتم امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية لصفوف النقل الثانوي العام وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية، مع التأكيد على أنه لا تعقد امتحانات في الفترة من الثلاثاء ٢٦ مايو إلى السبت ٣٠ مايو.

