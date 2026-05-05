ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72615
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و615 شهيدا، و172 ألفا و468 مصابا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 3 شهداء، و11 مصابا.
وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 834 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,365، في حين جرى انتشال 768 جثمانا من تحت الأنقاض.
وبينت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72615 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.