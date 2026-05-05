السكر والصناعات التكاملية: توريد 6.3 مليون طن قصب خلال موسم 2026 بزيادة 800 ألف طن

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2026 10:07 مساءً - محمد أحمد_ قال صلاح فتحي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، إن إجمالي كميات قصب السكر الموردة للشركة خلال موسم 2026 بلغ حتى الآن نحو 6.3 مليون طن، مقابل 5.5 مليون طن خلال موسم 2025، بزيادة قدرها 800 ألف طن، بما يعكس تنامي حجم التوريد لهذه السلعة الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم 33 موظفًا و8 رياضيين من العاملين بالشركة.

وأكد فتحي استمرار التوسع في التعاون الدولي، من خلال توقيع بروتوكولات واتفاقيات تعاون مع عدد من الدول العربية والأفريقية، من بينها تونس والسودان وبوروندي، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، بما يدعم تبادل الخبرات ويسهم في تعزيز استقرار هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن صناعة السكر تتمتع بطبيعة خاصة نظرًا لارتباطها بعدد من العلوم والتخصصات المختلفة، إذ تجمع بين الجوانب الكيميائية والهندسية والزراعية، مشيرًا إلى أن هذا التكامل العلمي يميز الشركة ويجعلها نموذجًا فريدًا في هذا المجال.

وأوضح أن دور الشركة لا يقتصر على الإنتاج فقط، بل يمتد إلى نقل الخبرات وتأهيل الكوادر البشرية، مستفيدة من تراكم الخبرات عبر أجيال متعاقبة من العاملين، بما أسهم في بناء قاعدة فنية وعلمية قوية داخل الشركة.

وأشار إلى أن شركة السكر والصناعات التكاملية شهدت تطورًا كبيرًا خلال العقود الماضية، إذ ارتفع الإنتاج السنوي من نحو 450 ألف طن في مراحل سابقة إلى نحو 1.1 مليون طن سنويًا، رغم التحديات التي واجهت زراعة القصب خلال السنوات الأخيرة وتغير اتجاه بعض المزارعين إلى محاصيل بديلة.

وشدد على أن العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية في نجاح الشركة واستمرار مسيرة التطوير، مؤكدًا أن العاملين يمثلون القوة الداعمة لتحقيق أهداف الشركة وتعزيز مكانتها في صناعة السكر.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.