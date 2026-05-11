التلال يستعرض عضلاته بخماسية في صنعاء

التلال يستعرض عضلاته بخماسية في صنعاءاستعرض فريق التلال عدن عضلاته الهجومية، وأمطر شباك شباب عريب بخماسية نظيفة، مساء اليوم، على ملعب الظرافي بصنعاء ضمن الدور المهيدي من منافسات كأس الجمهورية لكرة القدم.

سجل خماسية التلال عادل عباس وحسين سالم "هدفين" وعصام السقاف وأبوبكر سالم في الدقائق 16 و19 و21 و71 و76، ليبلغ الفريق الدور الـ32 للبطولة على أن يواجه الفائز من مباراة اتحاد حضرموت ورحبان حرض.

كما تأهل فريق سيئون للدور ذاته، عقب فوزه على الطليعة تعز بهدف دون رد، على ملعب الشهداء بتعز، أحرزه شكري صويلح، ليمنح فريقه بطاقة العبور ليلتقي الفائز من مباراة العروبة والجيل الصاعد.

وعلى ملعب الحبيشي بعدن، فاز فريق شمسان على وحدة عمران بثلاثة أهداف نظيفة، ليتأهل لمواجهة الفائز من مباراة تضامن حضرموت وهلال عوين.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الدور التمهيدي لكأس الجمهورية خلال الفترة من (5 - 9) يونيو المقبل.