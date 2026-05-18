توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا
توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددا، اليوم، في منطقة وادي الرقاد المحاذية لقرية جملة بريف درعا الغربي جنوب سوريا.
وأفادت مصادر محلية بأن قوة الجيش للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث دبابات وآليتين عسكريتين، توغلت داخل المنطقة الحدودية في وادي الرقاد، ونفذت تحركات ميدانية قرب قرية جملة قبل أن تتمركز لفترة محدودة في المنطقة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت الأربعاء الماضي، في طريق وادي الرقاد قرب بلدة جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.
وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والاعتداءات المتكررة في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية متواصلة بانسحابها الكامل من الأراضي السورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق