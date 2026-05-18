توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا

توغل إسرائيلي جديد في ريف درعاتوغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددا، اليوم، في منطقة وادي الرقاد المحاذية لقرية جملة بريف درعا الغربي جنوب سوريا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة الجيش للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث دبابات وآليتين عسكريتين، توغلت داخل المنطقة الحدودية في وادي الرقاد، ونفذت تحركات ميدانية قرب قرية جملة قبل أن تتمركز لفترة محدودة في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت الأربعاء الماضي، في طريق وادي الرقاد قرب بلدة ‏جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.‏

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والاعتداءات المتكررة في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية متواصلة بانسحابها الكامل من الأراضي السورية.