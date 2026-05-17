اتحاد الجزائر يتوج بكأس الكونفدرالية

قادت ركلات الترجيح فريق اتحاد الجزائر للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على الزمالك المصري في الدور النهائي للمسابقة القارية بركلات الترجيح 8-7 يوم السبت عقب تعادلهما بمجموع لقائي الذهاب والإياب. وتقدم الزمالك عبر لاعبه عدي الدباغ بعد مرور 5 دقائق من بداية المباراة، وانتهى الوقت الأصلي بهذه النتيجة ليتوجه الفريقان لخوض ركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 بمجموع المباراتين. وابتسمت ركلات الترجيح في النهاية لمصلحة اتحاد العاصمة الذي سبق أن توج بالبطولة عام 2023.

