نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي: 800 مليار جنيه تكلفة مشروع الدلتا الجديدة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 مايو 2026 02:01 صباحاً - يارا الجنايني– قال عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن مشروع الدلتا الجديدة يُعد من أكبر المشروعات الزراعية في العالم، موضحًا أن تكلفة البنية الأساسية للفدان الواحد تتراوح بين 350 و400 ألف جنيه، بما يعني أن إجمالي تكلفة المشروع تقترب من 800 مليار جنيه.

وأضاف السيسي، خلال عرض تطور مشروع الدلتا الجديدة في مؤتمر صحفي اليوم، أن المشروع يستهدف توفير فرص عمل مستقرة لما بين 1.5 إلى 2 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن “كل فدان يمكن أن يوفر فرصة عمل مباشرة”.

تنفيذ مسارات مائية بطول يقارب 300 كيلومتر تضم أكثر من 13 محطة رفع في المسار الشمالي ومثلها تقريبًا في الجنوبي

وأوضح أن الدولة نفذت مسارات مائية بطول يقارب 300 كيلومتر، تضم أكثر من 13 محطة رفع في المسار الشمالي ومثلها تقريبًا في المسار الجنوبي، إلى جانب شبكة كهرباء ضخمة تشمل أكثر من 100 ألف برج وعمود كهرباء لخدمة المشروع.

الدولة تعمل على نقل ومعالجة نحو 9 ملايين متر مكعب من المياه يوميًا لزراعة 2.2 مليون فدان في الصحراء الغربية

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن الدولة تعمل على نقل ومعالجة نحو 9 ملايين متر مكعب من المياه يوميًا لزراعة 2.2 مليون فدان في الصحراء الغربية، مؤكدًا أن المياه التي كانت تُهدر في البحر المتوسط يتم الآن تجميعها ومعالجتها وإعادة استخدامها في الزراعة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وقال إن تنفيذ المشروع تطلب العمل “عكس الطبيعة”، عبر رفع المياه من المناطق المنخفضة إلى المرتفعة باستخدام محطات ضخ عملاقة، على خلاف نظم الري القديمة التي اعتمدت على الانحدار الطبيعي للمياه.

الدولة تنفذ خطة زراعية متكاملة بالتعاون مع أكثر من 150 شركة من القطاع الخاص

وأكد السيسي أن الدولة تنفذ خطة زراعية متكاملة بالتعاون مع أكثر من 150 شركة من القطاع الخاص، يتم من خلالها تحديد نوعية المحاصيل وفقًا لطبيعة الأراضي واحتياجات الدولة.

وذكر أن بعض المحاصيل تحقق إنتاجية أعلى في الأراضي الصحراوية مقارنة بالأراضي القديمة، مستشهدًا بمحصول البنجر الذي تصل إنتاجيته في الأراضي الصحراوية إلى ضعف إنتاجيته تقريبًا في أراضي الدلتا القديمة، بينما يحقق القمح إنتاجية أعلى في الأراضي الطينية.

وأشار إلى أن الدولة تسعى لتعظيم العائد الزراعي من خلال إعادة توزيع المحاصيل بين الأراضي القديمة والجديدة، بما يرفع كفاءة الإنتاج الزراعي ويحقق أفضل استخدام للموارد المائية والأراضي.

وشدد الرئيس على أن مصر لا يمكنها تحقيق اكتفاء ذاتي كامل من المحاصيل الزراعية بسبب محدودية الأراضي والمياه، موضحًا أن احتياجات البلاد من الذرة المستخدمة في الأعلاف وحدها تتراوح بين 14 و17 مليون طن سنويًا.

ولفت إلى أن التنمية “عملية مستمرة لا تتوقف”، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعات التوسع الزراعي في مناطق عدة تشمل توشكى وشرق العوينات وسيناء والمنيا وبني سويف وكوم أمبو.

مشروع الدلتا الجديدة يشمل إنشاء صوامع بسعة 500 ألف طن لتخزين القمح

وأفاد بأن مشروع الدلتا الجديدة يشمل أيضًا إنشاء صوامع بسعة 500 ألف طن لتخزين القمح، إلى جانب مشروعات للتصنيع الزراعي والصوب الزراعية لتعظيم الاستفادة من الإنتاج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي: 800 مليار جنيه تكلفة مشروع الدلتا الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.