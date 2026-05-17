عزل وتنكيل.. أطفال فلسطين في جحيم سجون الاحتلال

عزل وتنكيل.. أطفال فلسطين في جحيم سجون الاحتلالأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن القاصرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون لسياسة متصاعدة من التنكيل والعقاب، أبرزها العزل الانفرادي لفترات تمتد إلى شهور، في ظروف وصفت بـ"القاسية وغير الإنسانية"، مسببة لهم أمراضا نفسية وجسدية.

وقال رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم، إن القاصرين المحتجزين في أقسام الأشبال في سجني "عوفر" و"مجدو"، إضافة إلى العشرات في مراكز التوقيف والتحقيق، يواجهون إجراءات انتقامية.

وأضاف أن الإجراءات تشمل الاكتظاظ داخل الغرف والزنازين، وحرمانهم من الزيارة، والإهمال الطبي، وتكثيف الاقتحامات والتفتيش، وتقليل كميات الطعام، إلى جانب عقوبة العزل الانفرادي التي باتت تستخدم بشكل واسع، مشيرا إلى ارتفاع كبير في عدد القاصرين الذين تعرضوا للعزل منذ السابع من شهر أكتوبر عام 2023.

وأوضح الأشقر أن هذه العقوبة كانت نادرة قبل الحرب، لكنها ارتفعت بشكل خطير بعدها، إذ سجلت 290 حالة عزل خلال عام 2024، و325 حالة خلال عام 2025، لفترات تتراوح بين أيام وأسابيع وقد تمتد إلى شهور.

وأكد أن العزل الانفرادي بات سياسة ممنهجة وليست حالات فردية، وأن آثاره النفسية على القاصرين شديدة، إذ أصيب كثير منهم بالقلق والاكتئاب والهلوسة واضطرابات الذاكرة.

وأشار إلى تدهور صحتهم الجسدية بسبب قلة الطعام وسوء نوعيته، وانتشار الأمراض في ظل غياب العلاج، وعلى رأسها مرض "السكابيوس" الذي أصاب معظم القاصرين نتيجة نقص أدوات النظافة ومنع الاستحمام وشح المياه.

وبين أن ما يتعرض له نحو 350 قاصرا في سجون الاحتلال يشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأطفال، التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.

واعتبر أن استمرار الممارسات يرقى إلى جرائم حرب، خاصة في ظل احتجاز الأطفال في أماكن غير صالحة للحياة الآدمية وتفتقر لأدنى مقومات الصحة والسلامة، لافتا إلى أن سياسة الإهمال وسوء المعاملة وصلت إلى حد التسبب بالموت جوعا، كما حدث مع أسير قاصر من بلدة سلواد، واستشهد في سجن "مجدو" في مارس 2025.