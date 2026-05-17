أخبار اليمن : الجرب يتفشى بين الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر

الجرب يتفشى بين الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفرحذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الأحد، من استمرار انتشار مرض الجرب (سكابيوس) في سجن عوفر الإسرائيلي، وسط إهمال طبي.

وأكدت الهيئة في بيان، وجود أسرى فلسطينيين يعانون منذ شهور من الجرب، دون تقديم العلاج اللازم لهم.

وأشارت الهيئة، نقلاً عن محاميها، إلى حالة الأسير أسيد معروف، من بلدة صفا قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، الذي يعاني منذ نحو خمسة أشهر من الجرب.

وأوضحت أن الحبوب تملأ يديه ومناطق من جسده، إضافة الى الحكة الشديدة خصوصاً خلال فترة الليل، دون تقديم أي نوع من العلاج اللازم له.

كما يعاني الأسير عطا البرغوثي (18 عاماً)، من بلدة بيت ريما قرب رام الله، من مرض الجرب دون أن يجري تقديم العلاج اللازم له، وفق البيان.

ونقل محامي الهيئة عن البرغوثي قوله، إن "الوضع داخل سجن عوفر يزداد سوءاً"، مشيراً إلى تعمّد إدارة السجن سحب الفراش من الأسرى خلال فترة النوم، ما يضطرهم إلى النوم على الملابس فقط.

ويشتكي الأسير فارس مره، من بلدة بيت دقو شمال القدس، والمعتقل منذ عام 2022، من مرض الجرب والحكة الشديدة، دون تقديم أي نوع من العلاج اللازم له، وفق البيان. كما يعاني الأسير محمد شراكة (18 عاماً)، من مخيم الجلزون برام الله، وهو محكوم بالسجن لمدة عشر أشهر، من وجود دمامل في جسده، وهي عبارة عن حبوب محفورة في الجسد، لونها أحمر ومؤلمة، دون تقديم العلاج اللازم له، وفق البيان.

وحذّر محامي الهيئة من أن "الأسرى يفتقرون لوجود ملابس كافية، حيث يمتلك كل أسير الملابس التي يرتديها فقط، ولا يجري إعطاؤه غيرها، إلا إذا تعرّضت للتمزق، وبعد فترة طويلة".