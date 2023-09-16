سعود بن راشد المعلا يصدر مرسوما بشأن اعتماد لائحة المخالفات والغرامات الادارية لمخالفى التشريعات البحرية بدائرة بلدية أم القيوين

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 سبتمبر 2023 01:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المرسوم رقم “7” لسنة 2023 بشأن اعتماد لائحة المخالفات والغرامات الإدارية لمخالفي التشريعات البحرية في دائرة بلدية أم القيوين.

وبحسب “وام”، يهدف المرسوم إلى ضمان التطبيق السليم لأحكام التشريعات والقرارات المنفذة لها في شأن حماية الثروات المائية والحد من المخالفات التي تهدد مخزون الثروة المائية الحية في مياه الإمارة.

كما يهدف إلى تشجيع استخدام وسائل الصيد الأكثر مراعاة للحياة المائية، ومكافحة استخدام الوسائل والمعدات المهددة للثروة المائية الحية، ووضع الضوابط والمعايير المناسبة لتنظيم نشاط الصيد بما يكفل تشجيع وتطوير نشاط الصيد والاستغلال الأمثل للأحياء المائية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتنمية مصادرها .

ونص المرسوم على اختصاص قسم الرقابة البحرية في دائرة بلدية أم القيوين بالقيام بالحملات التفتيشية وفرض المخالفات المرفقة في المرسوم، بما يكفل الحفاظ على المخزون السمكي ومكافحة ومنع الصيد الغير منظم والغير قانوني بالتنسيق مع الجهات المعنية.



