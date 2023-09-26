نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية الهند في نيويورك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 11:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

التقى سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية، الدكتور “سوبرامنيام جاي شانكار” وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند. على هامش أعمال الدورة الـ 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث الطرفان علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين في إطار المنظمات الدولية. وناقشا عددا من مجالات التعاون الثنائي وفرص تعزيزها في إطار شراكة البلدين الاستراتيجية.

وتناول الجانبان ملف التغير المناخي والتعاون الثنائي في هذا الشأن مع استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف. في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأكد سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تحرصان على دعم العمل الدولي متعدد الأطراف. الهادف إلى إيجاد حلول فاعلة للتحديات كافة، وبناء شراكات مثمرة وبناءة تعود بالخير على البشرية.

وأشار إلى أن “البلدين الصديقين يرتبطان بشراكة استراتيجية شاملة منذ العام 2017 وشراكة اقتصادية شاملة منذ عام 2022. ما مكنهما من تحقيق العديد من الإنجازات التنموية لشعبيهما.

وأكد أن “COP28” يشكل فرصة للتأكيد على تكاملية هذه العلاقة الاستثنائية بين البلدين، وكذلك جدوى التعاون الدولي في مواجهة كافة التحديات الملحة.



