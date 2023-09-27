محمد بن راشد: نجدد في ذكرى مولد نبينا محبته .. ونجدد طاعته .. ونجدد قيم الرحمة والخير التي جاء بها للعالمين

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 10:41 صباحاً - متابعة – نغم حسن

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأمة الإسلامية بذكرى مولد خير البشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال سموه عبر منصة “X”: “تحل علينا ذكرى مولد خير البشر .. الذي أضاء مولده مشارق الأرض ومغاربها .. وأضاء النور الذي جاء به قلوب البشر وقلوبنا .. وأضاءت سيرته ومنهجه الطريق لنا ولأمته إلى يوم الدين ..

نجدد في ذكرى مولد نبينا محبته .. ونجدد طاعته .. ونجدد قيم الرحمة والخير التي جاء بها للعالمين .. ونهنىء الأمة الإسلامية بهذه الذكرى العطرة .. ونصلي عليه اليوم وكل يوم عدد خلق ربنا .. وزنة عرشه .. ومداد كلماته .. آمين”.



