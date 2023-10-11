نشكركم على متابعتكم خبر مجموعة بيئة تطلق “برنامج قادة المستقبل” لتأهيل قياداتها الشابة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 05:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت “بيئة للتعليم” التابعة لمجموعة بيئة، والمعنية بتوفير التدريب المهني وتوعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة والاستدامة، طرح “برنامج قادة المستقبل”، الذي يمتد على مدار 9 شهور ويهدف إلى تأهيل جيل جديد من القيادات الشابة لتولي مراكز قيادية في ظل النمو المتواصل الذي تشهده المجموعة.

وبحسب “وام”، يتضمن البرنامج التدريبي عدداً من المحاور أبرزها التركيز على الاستدامة، والتحول الرقمي إضافة إلى دراسة أبرز توجهات القطاع.

وتقدم “بيئة للتعليم” هذا البرنامج من خلال “أكاديمية بيئة للقادة” التي توفر للمتدربين طيفاً واسعاً من التدريبات المهنية والتوعوية، حيث جاء محتوى التدريب انسجاماً مع أجندة الإمارات 2030 للتنمية المستدامة، ومستهدفات مجموعة بيئة التي ترتكز على ترسيخ الابتكار، والاستدامة، والتحول الرقمي، والنمو.

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة،: “نحن حريصون على توفير التدريبات المهنية المناسبة لموظفينا ومدهم بأهم المهارات القيادية والمعرفية ليواكبوا تطورات العصر في ظل التغيرات المتلاحقة على صعيد الاستدامة التي يشهدها القطاع والعالم. وفي هذا السياق، أود التنويه إلى أن البرنامج استثمار ليس فقط في موظفينا، ولكنه تكريس لمكانة مجموعة بيئة المرموقة في القطاع، وقد حرصنا على أن تضمين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في البرنامج لضمان أن يكون المتدرب مؤهلاً وفقاً لأعلى معايير العصر وجاهزا للغد وبمهنية عالية”.

يُذكر أن البرنامج التدريبي يتضمن عدداً من ورش العمل التفاعلية، والجلسات التدريبية، ومشاريع نوعية وذلك بالتعاون مع مركز التدريب العالمي “ايميريتيس”، كما تم اعتماد المحتوى التعليمي من قبل عدد من المؤسسات التعليمية الرائدة دولياً ومنها “معهد أم آي تي للإدارة التنفيذية”، وجامعة كولومبيا للأعمال، ومعهد “تكَ” التعليمي.

ويهدف البرنامج إلى مد الموظفين بعدد من القدرات والمهارات النوعية في التكنولوجيا، وترسيخ مفاهيم الابتكار ضمن منظومة العمل اليومي.

وأكدت هند الحويدي، الرئيس التنفيذي لـ”بيئة للتعليم” أهمية الارتقاء بمهارات الموظفين ورفع كفاءتهم المهنية، وأن “برنامج قادة المستقبل” لن يكون مجرد تدريبات تقليدية، بل برنامجا شاملا وواضحا بهدف الارتقاء بمستوى كفاءة موظفي المجموعة وتأهيلهم للعمل القيادي مستقبلاً وبما ينسجم مع قيم وركائز مجموعة بيئة الأساسية وهي الابتكار، والاستدامة.

وقالت: “سنوفر للمتدربين وبالتعاون مع مركز ”ايميريتيس” تدريبات عالمية المستوى تخاطب التحولات التي يشهدها العالم وخاصة على صعيد الاستدامة والتحول الرقمي. وأود الإشارة إلى أن هذه المبادرة تؤكد على أن موظفينا هم رأس المال الحقيقي للشركة وقوتها الدافعة نحو تحقيق مستهدفات النمو وعليه فإننا سنواصل الاستثمار فيهم”.

كما سيوفر البرنامج التدريبي فرصة للمشاركين للتعاون مع زملائهم من مختلف الوحدات والأقسام وتبادل الخبرات والمعارف وتعزيز مهاراتهم.

جدير بالذكر أن الدفعة الأولى من المتدربين ستضم 20 موظفاً وذلك لضمان جودة التدريبات ومخرجاتها وبما يحقق أهداف مجموعة بيئة.

وقال عدي زغب، مدير أول في مركز “ايميريتيس” – الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا: “فخورون بالتعاون مع مجموعة بيئة وعقد تلك التدريبات لعدد من القيادات العليا، حيث سنقدم لهم أفضل البرامج عالمية المستوى لمدهم بالعلوم والمعارف العصرية، وسيحصل المتدربون من خلال التدريبات، على دورات متنوعة وثرية المحتوى لتحفيز روح القيادة لديهم وتأهيلهم علمياً وعملياً”.