شرطة أبوظبي تسعد أصحاب الهمم في الظفرة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 مارس 2024 04:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أسعدت شرطة أبوظبي الأطفال في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في مدينة زايد بمنطقة الظفرة ضمن زيارة إنسانية تضمنت تعريفهم بجهودها المستمرة في استدامة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.

وبحسب “وام”، ضم الوفد الزائر فريقا من إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة وقسم الشؤون المجتمعية “منظومة كلنا شرطة”.

وتعرف الأطفال عن قرب من فرع التثقيف المروري على دورية السعادة وأهدافها في تعزيز الإيجابية المرورية، واشتملت على تقديم الهدايا للأطفال.

تركت الزيارة أثراً إيجابياً كبيراً عليهم في إدخال البهجة على نفوسهم، ورسم البسمة على شفاههم.

وأكد العقيد أحمد خادم القبيسي مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة اهتمام شرطة أبوظبي بإسعاد المجتمع ودعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، لافتاً إلى التعاون المستمر مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ودعم جهودها الريادية الساعية إلى دمج أصحاب الهمم بمؤسسات المجتمع وتوعيتهم وإسعادهم.

وأضاف أن شرطة أبوظبي تواصل العطاء وإطلاق المبادرات الإنسانية والمجتمعية لتعم كل شرائح المجتمع، لا سيما أصحاب الهمم، إيماناً منها بالإسهام بدورها في بناء مجتمع متراحم ومتماسك تسوده الألفة والمحبة والتسامح، ليكون نموذجاً عالمياً في إنسانيته وترابطه وسعادة أفراده.

من جهتها، أشادت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بمبادرات شرطة أبوظبي الإنسانية في التواصل المجتمعي مع شرائح المجتمع كافة، وثمنت جهودها المستمرة في تعزيز التوعية لتوفير السلامة المرورية وتنفيذ المبادرات الإنسانية الهادفة.