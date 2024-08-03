نشكركم على متابعتكم خبر 102 % نمواً سنوياً لعقود الإيجارات السكنية الموثقة في أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 أغسطس 2024 12:55 مساءً - بلغ إجمالي عدد العقود الموثقة للإيجارات السكنية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 في إمارة أبوظبي، نحو 49 ألفاً و135 عقداً موثقاً، بزيادة 24.8 ألف عقد مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2023.

وأوضحت بيانات مركز إحصاء أبوظبي، أن عقود الإيجارات الموثقة سجلت نمواً سنوياً يعادل 102 %، حيث شهدت إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من 2023 تسجيل 24.324 عقد إيجار موثقاً.

وتفصيلاً، سجلت أبوظبي 43 ألفاً و985 عقد إيجار موثقاً، بنمو 104.9 % على أساس سنوي، حيث سجلت العام الماضي نحو 21 ألفاً و465 عقداً.

ومن جانبها، حققت مدينة العين نسبة نمو بـ 77 % على أساس سنوي، بعد تسجيلها 4819 عقداً في 2024، مقارنة بـ 2715 عقد إيجار موثقاً في عام 2023، فيما سجلت منطقة الظفرة خلال النصف الأول من العام الجاري 331 عقداً موثقاً مقابل 144 عقداً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وشهد شهر يونيو الماضي ثاني أكبر نمو في العقود الموثقة على أساس سنوي بعد مارس، الذي حقق نمواً بـ 2.9 %، حيث تم تسجيل 8162 عقد إيجار موثقاً في كل أنحاء إمارة أبوظبي خلال يونيو، مقارنة بـ 5787 عقداً في الشهر ذاته من العام 2023، أي ما يعادل نمو سنوي يصل إلى 2.7 %.

وتواصل إمارة أبوظبي تطوير منظومتها العقارية من خلال طرح مختلف الوحدات والمشاريع لتلبية الطلب المتزايد على الإيجارات السكنية، الذي يأتي تماشياً مع تزايد العدد السكاني في الإمارة، ما يعكس ذلك مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات العقارية للمستثمرين من مختلف الجنسيات.