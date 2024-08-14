نشكركم على متابعتكم خبر تشكيل مجلس إدارة جديد لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية برئاسة خالد المدفع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 11:49 صباحاً - متابعة بتول ضوا

أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.

ونص القرار على أن يشكّل مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية برئاسة خالد جاسم سيف المدفع، وعضوية كل من أحمد عبيد يوسف القصير، وحميد خلفان سعيد الكندي، وحميد علي حميد المهيري، وشيماء راشد سلطان بن طليعه، وطارق سعيد علاي النقبي، وطالب علي سالم الظهوري، وعبدالله سليمان الكابوري النقبي، وفهد أحمد عبدالله الخميري.

ويُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي