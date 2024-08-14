قرار نائب حاكم الشارقة بتشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 11:49 صباحاً - متابعة بتول ضوا

أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة لسباقا ت الهجن.

ونص القرار على أن يُشكّل مجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن برئاسة عبدالله محمد بن هويدن الكتبي، وعضوية كل من خالد مطر عبيد الطنيجي وخليفة محمد علي الكتبي، وسالم راشد محيان الكتبي، وسالم مهير سعيد الكتبي ، وعلي محمد بالرشيد الكتبي، ومحمد خميس بالصوب الكتبي، ومحمد عبيد حامد الطنيجي، ومحمد عوض خصوني الكتبي.

ويُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب المجلس نائبا للرئيس توافقيا أو عبر الاقتراع السري المباشر، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي