نشكركم على متابعتكم خبر علماء روس يطورون دواءً واعداً لعلاج التهابات الأعضاء الداخلية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 03:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

حقق علماء روس في معهد الأبحاث السريرية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في نوفوسيبيرسك إنجازاً علمياً جديداً، حيث تمكنوا من تطوير صيغة أولية لدواء واعد لعلاج مجموعة واسعة من التهابات الأعضاء الداخلية. ووفقاً لوكالة تاس، فإن هذا الدواء الجديد يعد بمثابة أمل جديد لمرضى التهاب البنكرياس والكبد المزمن وأمراض الكبد والتهابات العين.