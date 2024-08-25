نشكركم على متابعتكم خبر إطلاق دليل التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في حكومة الفجيرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 25 أغسطس 2024 11:53 صباحاً - أطلقت إدارة الاستراتيجية والحوكمة، متمثلة في برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، دليلاً شاملاً للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء الحكومي يهدف إلى تعزيز وتطوير ممارسات إعداد وإدارة الاستراتيجيات في الجهات الحكومية بالإمارة. ويسعى الدليل إلى تنسيق العمل الحكومي بشكل فعال، مما يضمن توافقه مع التوجهات الحكومية ويسهم في تحسين الخدمات وتطوير الأداء الحكومي.

ويمثل التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء عنصرين أساسيين لنجاح أي جهة أو مؤسسة، حيث يوفر التخطيط الاستراتيجي إطاراً يوجه اتخاذ القرارات وتحديد الأهداف لتحقيق رؤية مستدامة، بينما تضمن إدارة الأداء متابعة تحقيق هذه الأهداف وقياس مدى التقدم والكفاءة في التنفيذ.

وتم تطوير الدليل مع مراعاة عدة مبادئ، منها التركيز على الأولويات الحكومية وإشراك الأطراف المعنية، وضمان التكامل مع الأولويات الوطنية والحكومة الاتحادية، إضافة إلى التركيز على مبدأ الرشاقة في التخطيط والتنفيذ.

ويوفر الدليل مبادئ أساسية للجهات الحكومية لبدء عمليات التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، بدءاً من تطوير الخطة الاستراتيجية الخاصة بها وحتى إدارة تنفيذها وتقييمها، إلى جانب توضيح الأدوار والمسؤوليات المناطة بالفرق المشاركة في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء على مستوى الجهات الحكومية وكيفية التواصل فيما يخص تطوير الخطة الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها.

ويُعد الدليل أداة استرشادية لتوجيه الجهات الحكومية حول آليات وطرق التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المتبعة في حكومة الفجيرة، تحقيقاً لرؤية الإمارة والدولة بطرق متناغمة في التخطيط والتنفيذ والتقييم والمراجعة لمساعدة الجهات الحكومية في تحقيق أهدافها الرئيسية، من خلال تناول جوانب عدة من التخطيط، بما في ذلك تحليل البيئة الخارجية والداخلية، وتحديد الأهداف الاستراتيجية، وتحديد السياسات والإجراءات والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى وضع آليات لقياس الأداء ومتابعة التقدم والتطوير المستمر.