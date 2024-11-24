الدوري النمساوي… خلاصة الجولة الرابعة عشرة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 08:04 مساءً - خاص- دوت الخليج

انتهت قبل قليل مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري النمساوي بكرة القدم، وسجلت النتائج الآتية:

أوستريا فيينا × هارتبيرغ 1-0

وولفسبيرجر × ألتاخ 2-0

لينز × إي كي جراتزر 1-2

تيرول × رابيد فيينا 0-0

شتورم غراتس × أوستريا كلاغنفورت 7-0

ريد بول سالزبورغ × لاسك لينز 1-2

ترتيب فرق المقدمة

1- شتورم غراتس: 32 نقطة

2- أوستريا فيينا: 27 نقطة

3- رابيد فيينا: 27 نقطة

4- وولفسبيرجر: 20نقطة

5- لاسك لينز: 20 نقطة

ترتيب الهدافين بعد الجولة (14)

1- ميكا بيريث (شتورم غراتس): 10 أهدداف

2- رونيفالدو (لينز): 8 أهداف

3- ديون بيلجو (رابيد فيينا): 7 أهداف

4- بن بوبزين (أوستريا كلاغنفورت): 6 أهداف

5- جوستافو بالوتيلي (ألتاخ): 6 أهداف

6- باتريك ميجيتش (هارتبيرغ): 6 أهداف

7- أوتار كيتيشفيلي (شتورم غراتس): 6 أهداغ