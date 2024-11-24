نشكركم على متابعتكم خبر الدوري النمساوي… خلاصة الجولة الرابعة عشرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 08:04 مساءً - خاص- دوت الخليج
انتهت قبل قليل مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري النمساوي بكرة القدم، وسجلت النتائج الآتية:
أوستريا فيينا × هارتبيرغ 1-0
وولفسبيرجر × ألتاخ 2-0
لينز × إي كي جراتزر 1-2
تيرول × رابيد فيينا 0-0
شتورم غراتس × أوستريا كلاغنفورت 7-0
ريد بول سالزبورغ × لاسك لينز 1-2
ترتيب فرق المقدمة
1- شتورم غراتس: 32 نقطة
2- أوستريا فيينا: 27 نقطة
3- رابيد فيينا: 27 نقطة
4- وولفسبيرجر: 20نقطة
5- لاسك لينز: 20 نقطة
ترتيب الهدافين بعد الجولة (14)
1- ميكا بيريث (شتورم غراتس): 10 أهدداف
2- رونيفالدو (لينز): 8 أهداف
3- ديون بيلجو (رابيد فيينا): 7 أهداف
4- بن بوبزين (أوستريا كلاغنفورت): 6 أهداف
5- جوستافو بالوتيلي (ألتاخ): 6 أهداف
6- باتريك ميجيتش (هارتبيرغ): 6 أهداف
7- أوتار كيتيشفيلي (شتورم غراتس): 6 أهداغ