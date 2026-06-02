هيئة الدواء المصرية تحذر من عبوات مجهولة المصدر لمستحضر “Acriptega”

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 12:30 مساءً - أصدرت هيئة الدواء المصرية خطاباً توعوياً تحذر فيه المواطنين ومقدمي الخدمة الطبية من احتمال وجود عبوات مجهولة المصدر في السوق الدوائي من مستحضر Acriptega 50mg/300mg/300mg.

تفاصيل المستحضر المحذر منه

اسم المستحضر: Acriptega 50mg/300mg/300mg.

رقم التشغيلة: 3182251.

الشركة صاحبة المستحضر: Viatris.

تاريخ الإنتاج والانتهاء: مايو 2023 – أبريل 2027.

سبب التحذير

أوضحت هيئة الدواء المصرية أن التحذير جاء بناءً على إفادة من شركة Viatris، والتي أكدت أن هذا المستحضر لم يتم تسجيله أو تسويقه داخل جمهورية مصر العربية مطلقاً.

وأشارت الهيئة إلى أن المستحضر يخص شركة Mylan Laboratories Limited، إحدى مؤسسات شركة Viatris، مؤكدة أن أي تشغيلات واردة بالمنشور تعتبر مجهولة المصدر ولا يتم تداولها بشكل شرعي في سوق الدواء المصري.

إرشادات هامة للمواطنين

وجهت هيئة الدواء المصرية عدداً من النصائح للمواطنين للحفاظ على سلامتهم وضمان الحصول على مستحضرات دوائية آمنة، شملت:

شراء المستحضرات الصيدلية من الصيدليات المرخصة فقط، والابتعاد عن مصادر البيع غير الرسمية أو الشراء عبر الإنترنت من جهات غير معتمدة.

الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية أو الجهات المختصة في حال الشك في مصدر أو سلامة أي مستحضر دوائي.

التواصل مع الهيئة للإبلاغ عن أي مستحضرات مشتبه بها من خلال الخط الساخن 15301 أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

وأكدت هيئة الدواء المصرية استمرار جهودها في متابعة سوق الدواء المصري ورصد أي مستحضرات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للاشتراطات التنظيمية، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على مأمونية وجودة المستحضرات الدوائية المتداولة.

هيئة الدواء