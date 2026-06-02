وزير البترول يبحث مع نظيره الأذربيجاني تعميق التعاون القائم في قطاع الطاقة

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يونيو 2026 11:55 صباحاً - دوت الخليج_ عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مباحثات مع برويز شاهبازوف وزير الطاقة بجمهورية أذربيجان، بحضور السفير المصري لدى أذربيجان حسام الدين رضا، وعدد من مسؤولي الجانبين، وذلك على هامش مشاركته في أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية.

وتناولت المباحثات سبل توسيع مجالات التعاون المشترك في قطاع الطاقة، خاصة في ضوء ما تمتلكه مصر من بنية تحتية قوية في مجالات البترول والغاز، وما تقوم به من دور محوري كمركز إقليمي لتداول وتجارة وتوريد الطاقة إلى الأسواق الأوروبية، مع بحث إمكانيات تعزيز هذا الدور عبر التكامل الإقليمي واستثمار المزايا التنافسية لدى البلدين.

وأكد الوزيران أن العام الأخير شهد خطوات جادة لتعميق الشراكة بين مصر وأذربيجان في قطاع الطاقة، بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إلهام علييف، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة لفتح آفاق أوسع للتعاون في هذا القطاع الاستراتيجي.

وأشار الجانبان إلى أن تبادل الزيارات والتواصل المستمر بين الوفود وفرق العمل، إضافة إلى ما تم التوافق عليه من مسارات عملية للتعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول والمؤسسة الوطنية الأذربيجانية للنفط (سوكار)، يؤكد أن الشراكة تسير في الاتجاه الصحيح نحو مزيد من التكامل والتعاون.

وشارك في المباحثات المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ويوسف مروان، مدير عام متابعة العقود والاتفاقيات البترولية والتعدينية بوزارة البترول والثروة المعدنية.

