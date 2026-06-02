النقل تشجب اقتحام عربة ربع نقل مزلقان ميت حلفا المغلق واصطدامها بقطار عابر

النقل تشجب اقتحام عربة ربع نقل مزلقان ميت حلفا المغلق واصطدامها بقطار عابر

النقل تشجب اقتحام عربة ربع نقل مزلقان ميت حلفا المغلق واصطدامها بقطار عابر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 12:30 مساءً -  

 

1. نفذنا حملات إعلامية متكررة للتحذير من خطورة هذه السلوكيات السلبية إلا أن البعض مازال يرتكبها ويعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

2. ضرورة توخى الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بالعبور بعد مرور القطار وإعادة فتح المزلقان وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه، أثناء غلقه حتى لا يؤدى ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات وإتلاف مهمات السكة الحديد المملوكة للدولة.

 

أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا بشان واقعة محاولة عربة ربع نقل اقتحام مزلقان ميت حلفا وهو مغلق مما أدى إلى تحطم الجزء الأمامي من العربة نتيجة اصطدامها بأحد القطارات العابرة للمزلقان المغلق مما عرض حياة سائق العربة لخطر الموت وتعرضه لغرامات مالية بقيمة ما تم إتلافه من مهمات السكة الحديد المملوكة للدولة نتيجة لهذا السلوك السلبي غير المسئول.

 

وأكدت وزارة النقل في بيانها أنه علي الرغم من الحملات الاعلامية المتكررة التي تم اطلاقها عبر كافة وسائل الاعلام للتحذير من خطورة مثل هذه السلوكيات السلبية والتي تتسبب في ازهاق الارواح وتعريض حياة المواطنين للخطر، و المناشدات المستمرة للسادة المواطنين بضرورة المشاركة في التوعية من خطورة هذه السلوكيات التي تسبب اضرار جسيمة لمرافق السكك الحديدية الا أن البعض مازال يرتكب هذه السلوكيات السلبية.

 

 

وتؤكد الوزارة على شجب هذه السلوكيات السلبية التي تعرض حياة المواطنين للخطر وتناشد السادة المواطنين بضرورة توخى الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة القومية لسكك حديد مصر عند العبور والالتزام بالعبور بعد مرور القطار وإعادة فتح المزلقان وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه، أثناء غلقه حتى لا يؤدى ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

