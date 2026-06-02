إيران تسعى لاتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة لتخفيف الضغوط الاقتصادية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يونيو 2026 11:55 صباحاً - _ تسعى إيران إلى التوصل إلى اتفاق مؤقت ومحدود مع الولايات المتحدة، في محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية المتزايدة واحتواء التحديات الداخلية، مع تجنب تقديم تنازلات كبيرة تتعلق ببرنامجها النووي، وفقًا لما أفادت به مصادر ومحللون.

ونقلت تقارير عن ثلاثة مصادر إيرانية مقربة من دوائر صنع القرار أن هذا التوجه يعكس نهجًا اعتادت طهران اتباعه في إدارة الأزمات، يقوم على استيعاب الضغوط الخارجية، وتفادي التنازلات غير القابلة للتراجع، مع الإبقاء على مسار المفاوضات مفتوحًا دون تغيير المواقف الأساسية.

وأوضحت المصادر أن إيران ترى في الاتفاق المؤقت وسيلة لتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية وكسب مزيد من الوقت، في ظل استمرار الخلافات بشأن عدد من القضايا الجوهرية المرتبطة بالبرنامج النووي والعقوبات المفروضة عليها.

