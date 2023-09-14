العالم اليوم - لدعم السياحة.. تايلاند تعفي زوار هذه الدولة من التأشيرة

انتم الان تتابعون خبر لدعم السياحة.. تايلاند تعفي زوار هذه الدولة من التأشيرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 10:22 صباحاً - وافقت الحكومة التايلاندية الجديدة، الأربعاء، على إجراء يمنح السياح الصينيين دخولا مؤقتا دون تأشيرة، ما يشير إلى أن انتعاش صناعة السياحة في البلاد يمثل أولوية اقتصادية قصوى.

وقال رئيس الوزراء سريتا تافيسين إن الإعفاء من التأشيرة، والذي سينطبق أيضا على الزوار من دولة كازاخستان في آسيا الوسطى، سيكون ساريا اعتبارا من 25 سبتمبر وحتى 29 فبراير من العام المقبل.

وأضاف أنه تم استشارة السلطات المعنية للتأكد من استعدادها للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين.

وأصبحت الصين منذ أكثر من عقد من الزمن مصدرا رئيسيا للسياح إلى تايلاند، حيث بلغ عدد الزوار ما يقرب من 11 مليون زائر في عام 2019، وهو ما يمثل 27.6 بالمئة من إجمالي الوافدين في العام السابق لتدمير جائحة فيروس كورونا لسوق السياحة.

واقترحت الحكومة هذا الإجراء بسبب مخاوف من أن عدد السياح الصينيين هذا العام قد لا يصل إلى الهدف الأولي وهو 5 ملايين بسبب متطلبات التأشيرة الصارمة.

وأفادت هيئة السياحة التايلاندية أن حوالي 1.4 مليون سائح صيني جاءوا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وتراجع اقتصاد تايلاند خلال الجائحة حيث انهارت صناعة السياحة الضخمة فعليا.

واستقبلت البلاد حوالي 40 مليون زائر دولي في عام 2019، وقدرت الحكومة إيراداتها بنحو 1.9 تريليون بات (53.2 مليار دولار)، وهو مبلغ انخفض بأكثر من 99 بالمئة في عام 2021، وفقًا لبيانات وزارة السياحة والرياضة.