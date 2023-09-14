العالم اليوم - "مبادلة كابيتال" تدشن استراتيجية "كابيتال سولوشنز بزنس"

انتم الان تتابعون خبر "مبادلة كابيتال" تدشن استراتيجية "كابيتال سولوشنز بزنس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 11:18 صباحاً - أعلنت شركة مبادلة كابيتال؛ شركة إدارة الأصول المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، تدشين استراتيجية أعمال جديدة متمثلة في "مبادلة كابيتال سولوشنز"، كما أعلنت عن استثمار شركة "أبولو" العالمية في هذه الاستراتيجية الجديدة.

وتوفر المنصة الجديدة حلولاً معدّة خصيصاً للمستثمرين، مع التركيز بشكل رئيسي على المؤسسات الاستثمارية ومكاتب إدارة الثروات الخاصة، حيث تعمل على الاستثمار عالمياً وعبر فئات الأصول، مما يتيح المجال للوصول لمجموعة متنوعة من فرص الاستثمار في السوق الخاصة.

وتتكوّن منصة "مبادلة كابيتال سولوشنز" من ثلاث استراتيجيات متكاملة، بهدف تمكين المستثمرين من الوصول لمجموعة من أبرز الصناديق الاستثمارية والفرص المباشرة، من خلال أدوات استثمارية معدّة خصيصاً لهذا الغرض.

وتتمثل الاستراتيجية الأولى ضمن منصة "مبادلة كابيتال سولوشنز" بمجال استثماري جديد ومتنوّع للغاية يركّز على فرص السوق الخاصة.

وقد اعتمدت استراتيجية الاستثمار هذه على محفظة متنوعة تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار أميركي من محفظة أعمال مبادلة كابيتال، تتميز بانخفاض تقلباتها وتمتعها بحماية من حالات الهبوط وعائد نقدي جذاب وفوري، علاوة على إمكانية ارتفاع قيمة الأصول بشكل كبير مع مرور الوقت.

وتستفيد هذه الاستراتيجية من إمكانات مبادلة كابيتال وبنيتها التحتية الحالية وسجلها الحافل، لتوفر للمستثمرين فرصة الاستثمار إلى جانب شركة مبادلة للاستثمار؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي.

وتركز الاستراتيجية الثانية على الحسابات المدارة بشكل منفصل، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى محافظ استثمارية مخصصة ومصممة حسب الحاجة، بحيث تلبي معاييرهم الاستثمارية، وإمكانات السيولة المالية المتوفرة لديهم والرغبة في المخاطرة.

وقد تم مؤخراً دمج شركة "أبوظبي كاتاليست بارتنرز"؛ وهي مشروع مشترك بين مبادلة كابيتال و"ألفا ويف" ضمن مبادلة كابيتال، لتتشكل بذلك الاستراتيجية الثالثة من استراتيجيات الأعمال الجديدة.

وكانت "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" قد تأسست عام 2019، وهي تستثمر في شركات استثمارية من الفئة الأولى وشركات رائدة تعمل وتتواجد في سوق أبوظبي العالمي، وتم إطلاق "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" باستثمار أولي قدره مليار دولار عام 2019، وتدير الشركة اليوم استثمارات تقدر قيمتها بحوالي 1.7 مليار دولار.

ويرأس "مبادلة كابيتال سولوشنز" كل من ماكسيم فرانزيتي؛ أحد المؤسسين في شركة مبادلة كابيتال، وفاطمة النعيمي؛ التي كان لها دور بارز ضمن وحدة الاستثمارات الخاصة في مبادلة كابيتال.

وتعليقاً على إطلاق "مبادلة كابيتال سولوشنز"، قال هاني برهوش؛ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة كابيتال: "ستعمل هذه المنصة الجديدة على الاستفادة من النطاق الواسع لشبكة أعمالنا العالمية، ومحفظتنا الحالية لتقديم حلول استثمارية مخصصة، مما يتيح لشركائنا الفرصة للوصول إلى الاستثمارات الخاصة التي لا تتوفر عادةً من خلال قنوات الاستثمار التقليدية".

وأضاف: "استطاعت مبادلة وخلال السنوات الماضية، تطوير شراكة راسخة ومتعددة الأوجه مع شركة أبولو، ونحن متحمسون لتوسيع هذه الشراكة وتعزيز نطاقها من خلال هذه المنصة الجديدة".

وتعتمد "مبادلة كابيتال سوليوشنز" على مجالات الأعمال الثلاثة في مبادلة كابيتال، والتي تشمل الأسهم الخاصة والشركات الناشئة واستراتيجية الفرص الخاصة في البرازيل.

وتمتلك مبادلة كابيتال اليوم محفظة أعمال تقدر قيمتها بحوالي 20 مليار دولار عبر استثماراتها الخاصة واستثمارات نيابة عن جهات استثمارية أخرى، ولدى الشركة مكاتب في أبوظبي ولندن ونيويورك وسان فرانسيسكو وريو دي جانيرو.