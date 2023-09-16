وزير الخارجية الروسي يشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا.

ومن المقرر عقد اجتماع مجلس الأمن الدولي على مستوى رؤساء الوفود في الأسبوع الرفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر، ومن المتوقع أيضا أن يشارك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي.

وقال نيبنزيا، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تخطط للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، وعلى أي مستوى: "بالطبع ستشارك روسيا في الاجتماع الرفيع المستوى المقبل لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا، كما هو الحال في جميع اجتماعات المجلس السابقة حول هذا الموضوع".

وأضاف مندوب روسيا الدائم: "سيمثل بلادنا رئيس الوفد الوزير سيرغي لافروف".

وسيعقد اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة الأوكرانية، في 20 سبتمبر، لكن حتى الآن لم يؤكد الجانبان الأوكراني والأمريكي مشاركة الرئيسين في هذا الاجتماع.

هذا وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، أن موسكو اقترحت عقد اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي حول مسألة إمدادات الأسلحة لكييف، ومناقشة تأثيرها على آفاق حل الأزمة.

كما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن نية واشنطن إمداد أوكرانيا بالصواريخ الأمريكية البعيدة المدى والمزودة بالقنابل العنقودية ستؤدي إلى تصعيد الأزمة أكثر.

ووسط فشل الهجوم الأوكراني المضاد تدرس الولايات المتحدة الأمريكية موضوع إرسال مزيد من القذائف العنقودية المحرمة دوليا إلى أوكرانيا، ولكن هذه المرة قذائف بعيدة المدى. كما ذكر مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس جو بايدن، قريبة من الموافقة على توريدات القذائف العنقودية البعيدة المدى لأوكرانيا.