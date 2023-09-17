نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشيكيون يحتجون ضد الحكومة لاهتمامها بأوكرانيا أكثر منهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة التشيكية براغ، ضد حكومة يمين الوسط التشيكية التي اتهموها بإيلاء الاهتمام بأوكرانيا أكثر من مواطنيها.

وأفاد حزب "برو"، الصغير وغير الممثل في البرلمان التشيكي الذي نظم الاحتجاج، أن عدد المشاركين بلغ أكثر من 100 ألف شخص، وفق ما ورد على موقعه الإلكتروني، في حين قدّرت وكالة الأنباء التشيكية العدد بنحو 10 آلاف.

لوّح المتظاهرون بالأعلام التشيكية وطالبوا حكومة رئيس الوزراء اليميني بيتر فيالا بالاستقالة.

ندد المتظاهرون بالتباطؤ الاقتصادي في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

طالب المتظاهرون الحكومة بالتوقف عن دعم أوكرانيا والبدء بالاهتمام بمواطنيها.

الاقتصاد التشيكي



ويعاني الاقتصاد التشيكي من الركود منذ عام، في حين سجل التضخم تراجعا بطيئا عن المستوى القياسي الذي بلغ ذروته عند 18 بالمئة في سبتمبر 2022.

وقالت المتظاهرة هانا سموليكوفا لوكالة فرانس برس في ساحة فاتسلاف بوسط براغ "أنا هنا من أجل الأطفال، لأن هذا يتعلق بمستقبلنا، وأنا خائفة من المستقبل"، معربة عن قلقها من ارتفاع أسعار "كل شيء".

وقال المتظاهر بافيل هوسيك إن الحكومة "يجب أن تتوقف عن دعم أوكرانيا فقط وتبدأ في الاهتمام بمواطنيها". وقدمت حكومة فيالا الائتلافية المكونة من 5 أحزاب لأوكرانيا مساعدات إنسانية وعسكرية كبيرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

وأعلنت شرطة براغ عن اعتقالها رجلا يرتدي شعار مجموعة فاغنر خلال التظاهرة.