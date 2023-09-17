العالم اليوم - ضربة روسية حساسة.. قصف مركز لإصلاح المدرعات الأوكرانية

انتم الان تتابعون خبر ضربة روسية حساسة.. قصف مركز لإصلاح المدرعات الأوكرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 سبتمبر 2023 04:20 مساءً - قالت وزارة الدفاع الروسية الأحد إن قواتها وجهت ضربة صاروخية لمركز يتولى عمليات إصلاح مدرعات الجيش الأوكراني في خاركيف.

لم تذكر الوزارة موعدا للقصف كما لم تقدم أي تفاصيل أخرى.

وكتب أوليه سينيهوبوف حاكم خاركيف، الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، على تطبيق تيليغرام الأحد أن روسيا استهدفت مبنى "منشأة مدنية" في خاركيف بأربعة صواريخ من طراز "إس 300".

وكان عدد سكان خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، يزيد على 1.4مليون نسمة قبل العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022. وتقع أجزاء من المدينة على بعد أقل من 32 كيلومترا من الحدود الروسية.

وعانت الضواحي الشمالية للمدينة من المعارك في وقت سابق من الصراع.