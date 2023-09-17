إسبانيا تدفع 355 مليون دولار لإنقاذ الماشية من أزمة الجفاف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 سبتمبر 2023 05:24 مساءً - قالت وزارة الزراعة والصيد البحري والأغذية (MAPA) الإسبانية، إنه اعتبارًا من أكتوبر المقبل، سيبدأ تفعيل دفع 355 مليون يورو من الإعانات المباشرة المخصصة للتخفيف من آثار الجفاف على تربية الماشية.

وأعلن الأمين العام للزراعة والأغذية، فرناندو ميراندا، للمنظمات الزراعية المهنية والتعاونيات الزراعية الغذائية في اجتماع عقد في مقر MAPA انه سيتم دفع الاعانات بدءا من أكتوبر المقبل، حسبما قالت صحيفة الموندو الإسبانية.

وفي الاجتماع، تم أيضًا الإعلان عن جدول الدفع المتوقع للإعانات الاستثنائية للجفاف للقطاعات الزراعية، بميزانية قدرها 357.7 مليون يورو، والتي ستصبح سارية قبل 31 يناير 2024. وتعاني اسبانيا من موجة جفاف شديدة، انخفض إنتاج زيتون من مالقة الإسبانية إلى 60٪ من الحملة المعتادة بسبب الجفاف، مما سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار، وتشهد البلاد انخفاض في زيتون المائدة مع نقص حاد مع هطول الامطار القليلة وارتفاع شديد في درجات الحرارة صيفا، حسبما قالت صحيفة الموندو الإسبانية.

وقال المندوب الإقليمي للزراعة والصيد البحري والمياه والتنمية الريفية لمجلس الأندلس بمالقة، فرناندو فرنانديز تابيا، أنه على الرغم من أن الحملة اتسمت بالجفاف، إلا أن هذا الصنف يتمتع بجودة كبيرة والعديد من الخصائص الغذائية. مما يجعلها صحية للغاية.