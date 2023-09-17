العالم اليوم - ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي بالصين خلال أغسطس الماضي

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي بالصين خلال أغسطس الماضي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 سبتمبر 2023 06:24 مساءً - ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في الصين خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضحت وكالة أنباء شينخوا الصينية نقلاً عن بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، أن الصين أنتجت 18.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في الشهر الماضي، بزيادة 6.3 بالمئة عن العام السابق.

وأشارت الوكالة إلى أن الصين استوردت 10.86 ملايين طن من الغاز الطبيعي في الشهر الماضي، بزيادة 22.7 في المئة على أساس سنوي، فيما كان النمو أعلى بنسبة 3.8 نقاط مئوية عن نظيره لشهر يوليو الماضي.

وأظهرت البيانات أنه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري، ارتفع إنتاج الصين من الغاز الطبيعي بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 152.1 مليار متر مكعب.

وكشفت بيانات رسمية صينية أن إنتاج الصين من الفحم الخام بلغ 3.05 مليار طن، بزيادة 3.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء ارتفاع إنتاج الصين من الفحم الخام بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس الماضي ليصل إلى 380 مليون طن.