نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف: واشنطن تقود الحرب ضد موسكو في كييف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بمواصلة حرب ضد روسيا عبر أوكرانيا، مشيرًا إلى أنها تسيطر على العمليات العسكرية هناك.

وقال لافروف، في تعليق لبرنامج "موسكو الكرملين بوتين"، الذي يذاع على قناة روسيا التلفزيونية، إن الولايات المتحدة تسيطر على العمليات العسكرية في أوكرانيا، مضيفًا أن واشنطن في الواقع تواصل حربًا ضد روسيا، من خلال تزويد كييف بالأسلحة.

وأضاف لافروف، في تعليقه على إمدادات واشنطن المحتملة من الصواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، "بغض النظر عما تقوله، فالولايات المتحدة تسيطر على هذه الحرب، وهي توفر الأسلحة والذخائر والمعلومات الاستخباراتية والبيانات من الأقمار الاصطناعية، وتواصل حربًا ضدنا"، حسبما أوردت وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف لافروف أن إمدادات الدول الغربية المحتملة من الصواريخ بعيدة المدى إلى كييف لن تغير جوهر ما يجري في أوكرانيا.

وقال لافروف: "لا أستطيع التعليق على تصريحاتهم، لكن حقيقة أنها لن تغير جوهر ما يجري في أوكرانيا أمر واضح".

من جانبه، قال وزير الدفاع الكندي بيل بلير إن بلاده ستساهم بمبلغ 33 مليون دولار كندي (24.5 مليون دولار) في شراكة تقودها بريطانيا لشراء معدات دفاع جوي لأوكرانيا لمساعدتها في صد الهجمات، التي تشنها روسيا بصواريخ وطائرات مسيرة.

وقال بلير في بيان إن هذه المساهمة المالية تأتي ضمن مساعدات عسكرية قيمتها 500 مليون دولار كندي، تعهد بها رئيس الوزراء جاستن ترودو لكييف في يونيو.

ميدانيًا، أعلنت أوكرانيا أن روسيا شنت هجمات على منطقتي ميكولايف وأوديسا جنوب أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ خلال الليل.

وذكرت القيادة الجنوبية الأوكرانية، عبر تليغرام، اليوم الأحد، أنه تم تدمير جميع الطائرات المسيرة الست التي نشرتها روسيا - 4 فوق ميكولايف واثنتين فوق أوديسا - قبل أن تصيب أهدافها.

وأضافت القيادة أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض 5 صواريخ.

وقالت القيادة إن منشأة لتخزين الحبوب تعرضت لأضرار في أوديسا. ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات.

وكثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية للموانئ والحبوب منذ انسحابها في يوليو الماضي من اتفاقية توسطت فيها الأمم المتحدة سمحت لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود رغم الحصار المفروض في زمن الحرب.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن قواتها وجهت ضربة صاروخية لمركز يتولى عمليات إصلاح مدرعات الجيش الأوكراني في خاركيف.