نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرلمان العربي يدين اقتحام القوات الإسرائيلية للأقصى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان البرلمان العربي اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، وإغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في وجه المصلين فيما يسمى "رأس السنة العبرية"، محذرًا من خطورة هذا التصعيد كونه يقوض فرص السلام ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستنكر البرلمان العربي، في بيان نشره على موقعه الالكتروني، اليوم الأحد، بشدة الجريمة النكراء التي قامت بها القوات الإسرائيلية باعتدائها السافر على المرابطين داخل المسجد واعتقال عدد منهم، مثمّنًا في الإطار نفسه التضحيات التي يقدمها هؤلاء المرابطون الشرفاء الذين يقدمون أنفسهم لحماية المسجد الأقصى المبارك.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والحفاظ على حرية العبادة وحُرمة المسجد الأقصى، وعدم السماح بتدنيسه من قبل المتطرفين الصهاينة، كون هذا ينتهك بشكل صارخ مشاعر ملايين المسلمين.

كما أكد البرلمان العربي "رفضه التام لهذه الإجراءات التي تنافي كافة القوانين الدولية والإنسانية وتدخل المنطقة في أتون الحرب الدينية، مطالبًا مجلس الأمن الدولي بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وعدم تركه فريسة لآلة الحرب الإسرائيلية التي تحمي المستوطنين في انتهاكهم ساحات المسجد الأقصى المبارك".

واقتحم عشرات المستوطنين صباح، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية، وفقًا لمدير دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى عزام الخطيب.

وأكّد الخطيب أن القوات الإسرائيلية أفرغت المسجد الأقصى من الصباح، حيث منعت دخول الشباب والنساء إلى المسجد، وبين أن القوات الإسرائيلية حولت المسجد الأقصى ومحيطه إلى "ثكنة عسكرية".

وأكّد أنه تم التواصل مباشرة مع الديوان الملكي الهاشمي والحكومة الأردنية، لإبلاغهم عما يجري في المسجد الأقصى.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، شددت الشرطة الإسرائيلية من إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى، وأعاقت وصول المصلين إلى باحات المسجد، كما أعاقت دخول المواطنين وطلبة المدارس إلى باحاته.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان صحافي، بأنه منذ ساعات الصباح شرعت القوات الإسرائيلية بإدخال أعداد كبيرة من المستوطنين إلى باحات الأقصى بشكل استفزازي بالتزامن مع الاعتداء على المصلين ومنع دخول من تقل أعمارهم عن 50 عامًا.