نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط صواريخ كروز في سماء القرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صواريخ كروز أطلقتها القوات الأوكرانية في سماء شبه جزيرة القرم.

أعلن ذلك حاكم جمهورية شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف في قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب: "أسقطت قوات الدفاع الجوي صواريخ كروز فوق أراضي جمهورية شبه جزيرة القرم. رجاء التزام الهدوء والاعتماد فقط على مصادر المعلومات الرسمية".

وكان مستشار حاكم شبه جزيرة القرم أوليغ كريوتشكوف قد أعلن في وقت سابق، أثناء وجوده في منطقة بختشي سراي، عن إسقاط أنظمة الدفاع الجوي المناوبة صاروخا أوكرانيا، فيما تم اكتشاف حريق في العشب، ويتواجد أفراد من خدمات الطوارئ في مكان الحادث.

كذلك فقد شنت القوات المسلحة الأوكرانية، بعد ظهر اليوم الجمعة، هجوما صاروخيا على مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، فيما سقطت شظية بالقرب من مسرح سيفاستوبول للدراما الروسية، بعدها أعلنت سلطات المدينة احتمال وقوع هجوم ثان، وحثت المواطنين على عدم زيارة وسط المدينة. بعد نصف ساعة تم رفع التهديد بالهجوم.