العالم اليوم - نتنياهو: يمكن تحقيق السلام مع السعودية برعاية بايدن

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 05:17 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، إن السلام بين إسرائيل والسعودية من شأنه سيفتح المجال أمام السلام في عموم المنطقة، وذلك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة نتنياهو: السلام بين السعودية وإسرائيل سيخلق شرق أوسط جديدا وسيفتح المجال أمام السلام في عموم المنطقة.

يمكن تحقيق السلام مع السعودية برعاية الرئيس الأميركي.

اتفاقات إبراهام فتحت الباب أمام حقبة تاريخية من السلام.

السلام مع الدول العربية سيزيد احتمالات التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين.

على الفلسطينيين التصالح مع وجود الدولة اليهودية، وأن يعترفوا بأن تكون للشعب اليهودي دولته الخاصة.

يجب ألا يحظى الفلسطينيون بحق النقض على اتفاقيات السلام مع الدول العربية.

أتطلع إلى السلام مع الفلسطينيين.

الممر الواصل بين الهند وأوروبا سيشكل تحولا جذريا وتاريخيا.

إيران ستعمل على تقويض السلام.

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