منتخب مصر يحصد 625 مليون جنيه فى كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 05:18 مساءً - يترقب منتخب مصر تحقيق مكاسب مالية ضخمة في بطولة كأس العالم 2026، في ظل الجوائز المالية القياسية التي رصدها الاتحاد الدولي لكرة القدم للنسخة المقبلة من المونديال.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 التي تنطلق يوم 11 يونيو المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث أوقعته القرعة في المجموعة السابعة بجانب منتخبلات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

قفزة تاريخية في مكافآت كأس العالم 2026

وذكرت شبكة راديو «مونت كارلو» أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» خصص ميزانية هائلة تصل إلى 871 مليون دولار كمكافآت مالية للمنتخبات المشاركة في البطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في واحدة من أكبر الطفرات الاقتصادية بتاريخ كأس العالم.

وبحسب النظام المالي الجديد، سيحصل كل منتخب ينجح في التأهل إلى المونديال على 10 ملايين دولار كمكافأة مشاركة، إضافة إلى 2.5 مليون دولار مخصصة لتغطية التحضيرات والاستعدادات الخاصة بالبطولة، ما يعني أن أي منتخب سيضمن الحصول على ما لا يقل عن 12.5 مليون دولار حتى في حال خروجه من دور المجموعات.

سيحصل المنتخب المتوج بلقب كأس العالم 2026 على نحو 50 مليون دولار، ليصبح أكبر مبلغ مالي يحصل عليه بطل المونديال عبر تاريخ البطولة، في حين سيحصد المنتخب الوصيف قرابة 33 مليون دولار.

كما خصص «فيفا» مكافآت ضخمة للمنتخبات التي تنهي البطولة في المراكز المتقدمة، حيث سيحصل صاحب المركز الثالث على نحو 29 مليون دولار، بينما ينال المنتخب صاحب المركز الرابع حوالي 27 مليون دولار، ولم تقتصر الزيادة على أصحاب المراكز الأولى فقط، بل امتدت لتشمل المنتخبات التي تغادر البطولة في الأدوار الإقصائية المختلفة، ضمن توجه واضح من «فيفا» لتعزيز العوائد المالية للمشاركة في كأس العالم، ومن المنتظر أن تحصل المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي على ما يقارب 19 مليون دولار، بينما تنال المنتخبات التي تودع البطولة من دور الـ16 نحو 15 مليون دولار.

وفي ظل مشاركة منتخب مصر ببطولة كأس العالم 2026، فإن خزينة الاتحاد المصري لكرة القدم ستنعش بما يقارب 625 مليون جنيه مصري كحد أدنى، وفقًا لأسعار الصرف الحالية، وهو رقم يعكس القيمة الاقتصادية الضخمة للمشاركة في البطولة العالمية.

وتأتي هذه الأرقام في ظل التوسع التاريخي لكأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، ما منح عددًا أكبر من المنتخبات فرصة الظهور عالميًا وتحقيق عوائد مالية غير مسبوقة، سواء على مستوى الجوائز المباشرة أو العوائد التسويقية والرعايات.

ومن المتوقع أن تحقق بطولة كأس العالم 2026 إيرادات تصل إلى 13 مليار دولار، في ظل التوسع الكبير في عدد المباريات والمنتخبات، وارتفاع عوائد البث والرعاية والتذاكر، رغم الانتقادات المتزايدة بشأن غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف التنقل داخل المدن المستضيفة.

ويمثل التأهل إلى مونديال 2026 هدفًا استراتيجيًا لـمنتخب مصر، ليس فقط لأسباب رياضية وجماهيرية، بل أيضًا لما تحمله البطولة من مكاسب مالية وتسويقية قد تسهم في دعم الكرة المصرية وتطوير البنية التحتية والاستثمار في المنتخبات الوطنية خلال السنوات المقبلة.