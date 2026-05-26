الرئيس السيسي يتلقى اتّصالاً هاتفياً من العاهل البحريني بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الرئيس السيسي يتلقى اتّصالاً هاتفياً من العاهل البحريني بمناسبة عيد الأضحى المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 04:24 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتّصالاً هاتفياً من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. 

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن جلالة الملك حمد بن عيسى وجّه للسيد الرئيس التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والرقي والازدهار. 

 

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس ثمن تلك اللفتة الكريمة من جانب شقيقه جلالة ملك البحرين، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يديم على الشعب البحريني الشقيق نعمة الأمن والاستقرار. 

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد التأكيد على عمق العلاقات بين مصر والبحرين، وما توليه قيادتا البلدين من حرصٍ على تعزيزها في مختلف المجالات، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والازدهار،

كما شهد الاتصال التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور السياسي الثنائي إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.

