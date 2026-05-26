الرئيس السيسي ونظيره الإيراني يبحثان التهدئة بالمنطقة.. ومصر تدعم الاتفاق الأمريكي الإيراني وترفض تهديد الخليج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 06:30 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني، تناول تطورات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود الإقليمية المبذولة لخفض التصعيد ودعم الاستقرار في المنطقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال الاتصال دعم مصر الكامل للمسار التفاوضي القائم بين واشنطن وطهران، مشيرًا إلى الاتصالات المكثفة التي تجريها القاهرة لتقريب وجهات النظر وتمهيد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل يسهم في احتواء التوترات وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعرض كذلك مشاركته مؤخرًا في الاتصال الهاتفي المشترك الذي جمع الرئيس الأمريكي بعدد من القادة العرب والإقليميين، مجددًا موقف مصر الداعي إلى تسوية سلمية لكافة الأزمات الإقليمية، ورفضها الكامل لأي اعتداء على سيادة دول الخليج أو تهديد سلامة أراضيها، مع التأكيد على ضرورة إتاحة الفرصة للمسار الدبلوماسي وتجنب أي حسابات قد تؤدي إلى تصعيد جديد.

من جانبه، استعرض الرئيس الإيراني مسار المفاوضات الجارية مع الجانب الأمريكي، معربًا عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر وعدد من الأطراف الإقليمية في تقريب وجهات النظر ودعم جهود التهدئة.

وأكد بزشكيان حرص بلاده على تعزيز العلاقات الأخوية مع مختلف الدول العربية، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، فيما شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ثوابت السياسة المصرية القائمة على احترام سيادة الدول، وحسن الجوار، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والتسوية السلمية للنزاعات.

كما تبادل الرئيسان التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربين عن تمنياتهما بأن يعم السلام والاستقرار والرخاء على شعوب الأمتين العربية والإسلامية والمنطقة بأكملها.