الأرصاد: أجواء مستقرة خلال أيام العيد مع درجات حرارة معتدلة نسبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 06:30 مساءً - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائلا للحرارة خلال ساعات النهار على السواحل الشمالية، وحارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة مائلا للبرودة ليلا.

 

 

درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات للتليفزيون المصري، إن البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية ودرجات حرارة حول المعدلات الطبيعية أو أقل منها بقليل، حيث تسجل القاهرة الكبرى نحو 30 درجة مئوية خلال النهار.

 

 

نشاط رياح وبرودة ليلية خفيفة

وأوضحت أن هناك نشاطا للرياح على أغلب المحافظات بسرعات تتراوح بين 30 إلى 40 كم/س، ما يساعد على تحسين الإحساس بدرجات الحرارة، مع أجواء مائلة للبرودة ليلا تصل إلى 18 و19 درجة في القاهرة.

 

 

شبورة مائية واضطراب بالملاحة البحرية

وأشارت إلى ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مع تحذيرات من اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر.

 

 

أفضل أوقات الأضاحي وتجنب الشمس المباشرة

ونصحت الأرصاد بأن أفضل أوقات ذبح الأضاحي تكون في الصباح الباكر وبعد الساعة الرابعة عصرا، لتجنب أشعة الشمس المباشرة وارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة بين 12 و4 عصرا.

 

 

استقرار الطقس مستمر خلال العيد

وأكدت الهيئة أن الأجواء المستقرة ستستمر خلال أيام العيد مع درجات حرارة معتدلة نسبيا، داعية إلى متابعة النشرات الجوية لتحديثات الحالة أولاً بأول.

  

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

