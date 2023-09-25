العالم اليوم - البحرين تعلن مقتل عسكريين "بهجوم حوثي" جنوبي السعودية

انتم الان تتابعون خبر البحرين تعلن مقتل عسكريين "بهجوم حوثي" جنوبي السعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 11:22 مساءً - قال الجيش البحريني أن اثنين من أفراده قتلا وأصيب آخرون في هجوم بطائرات مسيرة شنه الحوثيون، يوم الاثنين، على القوة التي تم نشرها ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن قوة دفاع البحرين قوله إن اثنين من أفراده قتلا وأصيب آخرون في هجوم بطائرات مسيرة شنه الحوثيون على "القوة المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".

وأوردت الوكالة "تم إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والشهداء إلى أرض الوطن".

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي عن استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين الشقيقة بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة صباح اليوم الاثنين.

وقال العميد المالكي في تصريح له اليوم : وإذ تنعي قيادة القوات المشتركة للتحالف الشهداء الأبطال الأوفياء لدينهم وأمتهم، فإنها تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء الأبطال، وتدعو الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يتقبلهم من الشهداء الأبرار وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأضاف العميد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين الهجوم الغادر صباح اليوم من بعض العناصر التابعة للحوثيين، باعتباره عمل عدائي غادر في سياق الأعمال العدائية خلال الشهر الماضي باستهداف إحدى محطات توزيع الطاقة الكهربائية وأحد مراكز الشرطة بالمنطقة الحدودية، وإن مثل هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعياً لإنهاء الأزمة والوصول لحل سياسي شامل، وتؤكد قيادة القوات المشتركة للتحالف رفضها للاستفزازات المتكررة واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين".