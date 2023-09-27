العالم اليوم - كل شيء تفحم..فيديو لقاعة أعراس نينوى التي شهدت الحريق المروع

انتم الان تتابعون خبر كل شيء تفحم..فيديو لقاعة أعراس نينوى التي شهدت الحريق المروع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 04:28 صباحاً - نشرت مواقع ومنصات إعلامية عراقية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لقاعة الأعراس التي شهدت حريقا مروعا في الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية.

وتظهر في الفيديو آثار الدمار الكبير الذي لحق بقاعة الأعراس، حيث اندلع حريق أسفر عن مقتل 100 وإصابة أكثر من 150 شخصا.

ووجه وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، دائرتي صحة كركوك وصلاح الدين بإرسال سيارات الإسعاف إلى نينوى لإغاثة المصابين بحادثة الحريق.

وقال الحسناوي لوكالة الانباء العراقية، إنه وجه بإرسال شحنة تعزيزات تتضمن أكياس من الدم ومضادات حيوية وسوائل وريدية لإسعاف المصابين جراء الحريق.

من جانبه، أكد محافظ نينوى نجم الجبوري، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بالاستنفار التام لإسعاف المصابين في الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجبوري قوله: "نقلنا المصابين الى المستشفيات الأخرى في نينوى وإقليم كردستان"، مؤكدا أنه "لا توجد إحصائية نهائية لعدد الوفيات والمصابين".