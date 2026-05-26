نعرض لكم الان تفاصيل خبر مد فترة تقديم وسداد كافة الالتزامات الضريبية حتى 1 يونيو بمناسبة إجازة عيد الأضحى من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 مايو 2026 11:55 صباحاً - دوت الخليج_ تقدمت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بخالص التهنئة إلى جميع الممولين ومجتمع الأعمال والعاملين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنية دوام الخير والرخاء لوطننا مصر والأمة الإسلامية.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بأن تكون الفترة من الثلاثاء 26 مايو حتى الأحد 31 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وطبقًا للقواعد القانونية المنظمة لامتداد المواعيد القانونية، تمتد مواعيد تقديم وسداد كافة الالتزامات الضريبية التي يتوافق آخر موعد لها مع فترة الإجازة حتى يوم الاثنين الموافق 1/6/2026.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي بما يتيح للممولين استكمال إجراءات تقديم الإقرارات وسداد الالتزامات الضريبية عقب انتهاء الإجازة الرسمية، مشيرة إلى أنه يمكن للممولين التواصل للاستفسار عن أي إجراءات أو التزامات ضريبية من خلال الخط الساخن 16395.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مد فترة تقديم وسداد كافة الالتزامات الضريبية حتى 1 يونيو بمناسبة إجازة عيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.