العالم اليوم - نجم "الراب" دريك يصدم جماهيره بإعلانه التوقف بسبب مرض

انتم الان تتابعون خبر نجم "الراب" دريك يصدم جماهيره بإعلانه التوقف بسبب مرض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 11:19 مساءً - بشكل مفاجئ، أعلن أحد أشهر مغنيي الـ"راب" في العالم، الكندي "دريك"، توقفه عن الغناء لسنة كاملة، بسبب مشاكل صحية كشف عنها.

وأصدر دريك إعلانا مفاجئا صباح الجمعة في برنامج إذاعي قائلا: "أحتاج إلى التركيز على صحتي، أولا وقبل كل شيء". ثم كشف عن مشاكل في الجهاز الهضمي، قائلا: "لقد كنت أعاني من أكثر المشاكل جنونا مع معدتي منذ سنوات".

لم يكن أكثر تحديدا بشأن المرض، لكنه قال إن الأمر سيتطلب وقتا طويلا: "سأغلق باب الاستوديو لبعض الوقت. ربما سنة أو شيء من هذا القبيل.. ربما لفترة أطول قليلا".

ومثل الإعلان "مفاجئة" لمتابعي فن "الراب" حول العالم، خاصة وأن دريك يعتبر أيقونة في هذا المجال.

وختم دريك قائلا: "أحتاج التركيز على صحتي.. يجب أن أقوم بتعديل الأمور في حياتي".