العالم اليوم - الجيش الأميركي يدمر نظاما صاروخيا للحوثيين في اليمن

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 سبتمبر 2024 04:25 صباحاً - أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الخميس، تدمير نظام صاروخي للحوثيين في منطقة خاضعة لسيطرة الجماعة المتحالفة مع إيران في اليمن.

وقالت القيادة المركزية في بيان إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قواتنا في تدمير نظام صواريخ للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن".

وأضاف البيان: "تبين أن هذا النظام يشكل تهديدا واضحا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وقد تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأميركية والتجارية وقوات التحالف".

وكانت القيادة المركزية قد أعلنت، الأربعاء، تدمير 5 طائرات مسيرة ونظامين صاروخيين تابعين لميليشيات الحوثي في اليمن، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوعد الحوثيون الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا بـ"مفاجآت في البر والبحر"، مهددين بتقنيات جديدة غير مسبوقة.

وأشار الحوثيون إلى أن البحر الأحمر أصبح خاليا من أي وجود عسكري أميركي، وزعموا أن واشنطن تلقت هزيمة قاسية في معركتها البحرية.

وتشن جماعة الحوثي منذ نوفمبر الماضي هجمات تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والمتوجهة إلى موانئها، دعما للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة على حدّ قولها.