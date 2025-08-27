نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تسمح بدخول 60 شاحنة مساعدات فقط إلى غزة وسط أزمة إنسانية خانقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد موفد قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، الصحفي محمد عبيد، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال كارثيًا، مع استمرار تفاقم أزمة المجاعة ونقص المواد الأساسية، في ظل تشديد الاحتلال الإسرائيلي للحصار.

الاحتلال يسمح بدخول 60 شاحنة فقط

وأوضح عبيد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت اليوم الأربعاء بدخول 60 شاحنة مساعدات فقط ضمن الدفعة الرابعة والعشرين من قوافل الهلال الأحمر، وهو عدد أقل بكثير مقارنة بالأيام السابقة التي كان يسمح خلالها بدخول ما يقارب 200 شاحنة يوميًا.

وأشار إلى أن بعض الشاحنات المحملة بمواد أساسية مثل السولار مُنعت من الدخول وعادت إلى الجانب المصري، بينما لا تزال تفاصيل دخولها غير واضحة حتى الآن.

مساعدات محدودة تقتصر على الغذاء

ولفت إلى أن المساعدات التي سُمح بدخولها اقتصرت على المواد الغذائية مثل الدقيق وبعض سلال الطعام، بالإضافة إلى صناديق غذائية مقدمة من جمعيات أهلية وحكومية بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، إلى جانب مساعدات وصلت من دول عربية وأوروبية عبر مطار العريش الدولي.

وأضاف أن غالبية الشاحنات دخلت لصالح منظمات دولية مثل برنامج الأغذية العالمي والتحالف الوطني للعمل الأهلي، غير أن الكمية لا تلبي الاحتياجات المتزايدة لسكان القطاع المحاصر.

آلاف الأطنان من المساعدات محتجزة

وأشار الموفد إلى وجود آلاف الأطنان من المساعدات عالقة في مخازن الهلال الأحمر المصري بانتظار الدخول إلى غزة، وسط ظروف تخزين صعبة بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والتعطيلات الإسرائيلية المستمرة، ما يهدد بتلف جزء كبير منها.

كما نقل تصريحات المكتب الحكومي في غزة، الذي أكد أن ما تسمح إسرائيل بدخوله لا يتجاوز 20% من الكميات المرسلة، مع استمرار منع دخول الأدوية، المستلزمات الطبية، والخيام منذ أيام.

حصار خانق ومساعدات لا تكفي

وأكد عبيد في ختام حديثه أن ما يدخل إلى غزة حاليًا يقتصر على المساعدات الغذائية فقط، بينما يستمر الحصار والتعقيدات الأمنية الإسرائيلية في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، ما يزيد من حدة الأزمة ويهدد حياة الملايين من سكان القطاع.