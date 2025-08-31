العالم اليوم - قمة الدوري المصري.. بيراميدز يهزم الأهلي

انتم الان تتابعون خبر قمة الدوري المصري.. بيراميدز يهزم الأهلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 أغسطس 2025 12:25 صباحاً - عمّق بيراميدز جراح حامل اللقب الأهلي وتغلب عليه 2-0 ضمن المرحلة الخامسة من الدوري المصري لكرة القدم، السبت، على استاد السلام بالقاهرة، ليواصل الفريق الأحمر تراجعه حيث لم يحقق سوى فوز وحيد في أربع مباريات مقابل تعادلين وهزيمة.

سجل المغربي وليد الكرتي (5 و68) لبيراميدز الذي رفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الأهلي عند خمس نقاط في المركز الثاني عشر في الترتيب.

ودفع الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي بالرباعي أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيغيه" والمغربي أشرف بن شرقي ومحمد شريف في هجوم الفريق الأحمر، فيما اعتمد على الثنائي أحمد رمضان "بيكهام" والمغربي أشرف داري في قلب الدفاع، في ظل غياب ياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري ومروان عطية وإمام عاشور للإصابة.

في المقابل، دفع الكرواتي كرونوسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز بالكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي والبرازيلي إيفرتون دا سيلفا وأحمد عاطف "قطة" في هجوم الفريق، فيما شارك كريم حافظ في مركز الظهير الأيمن ليعوض غياب المغربي محمد الشيبي للإيقاف، بينما غاب المدافع محمود مرعي وصانع الألعاب رمضان صبحي والجناح مصطفى فتحي للإصابة.

وافتتح الكرتي التسجيل مبكرا، بعدما تابع ركلة حرة مباشرة سددها كريم حافظ من على مشارف منطقة الجزاء وردّها القائم (5).

وكاد محمد شريف يدرك التعادل حين مر زيزو من الجهة اليمنى وأرسل عرضية أرضية سددها شريف مباشرة لكن أحمد الشناوي تصدى للكرة بصعوبة (10).

وأهدر المالي أليو ديانغ أخطر فرص الأهلي، بعد ركلة حرة مباشرة أرسلها زيزو عرضية على رأس بن شرقي الذي مرر لديانغ لكن رأسيته من مسافة قريبة مرت بجوار القائم بغرابة (23).

وأقحم ريبيرو في الدقيقة 34، مصطفى العش بدلا من المغربي أشرف داري الذي تعرض للإصابة.

وضغط الأهلي سعيا وراء التعادل لكن من دون تهديد حقيقي لمرمى بيراميدز لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

مع بداية الشوط الثاني دفع ريبيرو بالسلوفيني نيتش غراديشار بدلا من أشرف بن شرقي.

وعلى الرغم من استحواذ الأهلي على الكرة، إلا أنه لم يهدد مرمى بيراميدز بصورة حقيقية.

كما دفع المدرب الإسباني بأحمد نبيل "كوكا" بدلا من كريم فؤاد في محاولة للعودة في النتيجة.

وفي الدقيقة 68، أرسل محمد حمدي كرة عرضية على رأس أحمد عاطف "قطة" الذي مرر للكرتي ليسجل برأسه وسط غياب دفاع الأهلي مضاعفا النتيجة.

ودفع ريبيرو بالثنائي طاهر محمد طاهر وأحمد رضا بدلا من محمد شريف وتريزيغيه في الدقيقة 77، من دون إحداث تغيير في النتيجة.

وتختتم المرحلة الأحد بإقامة أربع مباريات، إذ يلتقي المصري مع كهرباء الإسماعيلي بالسويس، ويلعب مودرن سبورت مع حرس الحدود بالإسماعيلية، ويستقبل سموحة بتروجيت بالإسكندرية، فيما يحل الزمالك ضيفاً على وادي دجلة بملعب السلام بالقاهرة.