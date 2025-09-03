العالم اليوم - مسؤولة إماراتية: ضم أراض في الضفة الغربية خط أحمر

انتم الان تتابعون خبر مسؤولة إماراتية: ضم أراض في الضفة الغربية خط أحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 03:24 مساءً - قالت مسؤولة إماراتية الأربعاء إن مساعي إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة تُعدّ "خطا أحمر" بالنسبة للإمارات، وسيقوض بشدة ما تنطوي عليه اتفاقات إبراهيم للسلام.

وقالت المسؤولة الإماراتية إنه "منذ البداية، نظرنا إلى الاتفاقيات كوسيلة تمكّننا من الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني وتطلعه المشروع إلى إقامة دولة مستقلة".

وأضافت أن "المقترحات الخاصة بضم أجزاء من الضفة الغربية، والتي يُقال إنها قيد النقاش داخل الحكومة الإسرائيلية، تأتي في إطار مسعى يهدف، بكلمات أحد الوزراء الإسرائيليين، إلى 'دفن فكرة الدولة الفلسطينية'".

واعتبرت أن الضمّ "سيقوّض بشدة رؤية وروح الاتفاقيات، وينهي مساعي الاندماج الإقليمي، ويغيّر الإجماع الواسع على المسار الذي يجب أن يسلكه هذا الصراع - أي قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وازدهار وأمن".