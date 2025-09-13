العالم اليوم - إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 سبتمبر 2025 05:20 صباحاً - أعلنت إسرائيل، السبت، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، بعد انطلاق صافرات الإنذار في مناطق عدة داخل الأراضي الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أفاد بأن "صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة بإسرائيل إثر إطلاق مقذوف من اليمن".

وأوضح أنه "تم اعتراض الصاروخ الذي أُطلق من اليمن بعد انطلاق صافرات الإنذار في مناطق عدة داخل إسرائيل".

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسماع دوي انفجارات في أجواء الضفة الغربية، يعتقد أنها ناجمة عن اعتراض الصاروخ.