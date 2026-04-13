الجزر يقترب من 10 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 12:29 مساءً - أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 13 أبريل 2026 في مصر، شهدت حالة من الهدوء النسبي في حركة الأسعار داخل معظم الأصناف، مع تسجيل استقرار عام يرافقه تباين طفيف في بعض السلع، في حين واصلت البامية الحفاظ على مستويات سعرية مرتفعة مقارنة بباقي الخضروات.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر

يعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن داخل الأسواق، مدفوعًا بهدوء معدلات الطلب بالتزامن مع الإجازات، إلى جانب ثبات نسبي في تكاليف النقل وسلاسل الإمداد، وهو ما ساهم في الحد من أي تحركات سعرية قوية خلال اليوم، وتأتي أسعار الخضروات كما يلي:

يتراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 12 جنيهًا.

كما يتراوح سعر كيلو الجزر من 9 إلى 11 جنيهًا.

بينما يتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 15 إلى 30 جنيهًا.

أما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي فهو يتراوح من 8 إلى 11 جنيهًا.

سعر كيلو الفلفل الرومي يتراوح من 12 إلى 18 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الملوخية من 12 إلى 18 جنيهًا.

فيما وصل سعر كيلو الخيار من 11 إلى 15 جنيهًا.

بلغ أيضًا سعر كيلو البسلة من 30 إلى 35 جنيهًا.

كما وصل أيضًا السبانخ من 8 إلى 12 جنيهًا.

سعر كيلو القلقاس يتراوح من 9 إلى 13 جنيهًا.

أما عن سعر كيلو الثوم فهو يتراوح من 10 إلى 20 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو ورق العنب ما بين 30 إلى 70 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق المصرية

سجلت أسعار الفاكهة اليوم تباينًا واضحًا بين مختلف الأصناف، وجاءت الأسعار على النحو التالي: